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انطلاق المعسكر الخليجي للمنتخب السعودي للمبارزة للسيدات

انطلاق المعسكر الخليجي للمنتخب السعودي للمبارزة للسيدات
https://almnatiq.net/?p=1089131
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انطلقت اليوم تدريبات المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات لسلاحي الأبيه والشيش، في المعسكر الخليجي المشترك الذي يشارك فيه 15 لاعبة من منتخب قطر، و 15 لاعبة من منتخب الكويت، ويستمر حتى الـ 29 من ديسمبر الجاري.

 

وأجرى الأخضر أول تدريب له في الصالة الرياضية بأكاديمية إسباير في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 10 لاعبات هن لين الفوزان، وآية عمّار، وياسمين الصبان، وأناهيد الخيبري (سلاح الشيش)، ودانة القاسم، وضي العميري، وليلى فراس، وجنى القضماني، وفوزية الخيبري، ويارا الفرائضي (سلاح الأبيه))، ويشرف على المنتخب إدارياً ملاك السلطان، ودعد المسفر، فيما يتولى التدريب محمد بن عزيزة لسلاح الشيش، وهاني الداوود لسلاح الأبيه.

 

ويهدف المعسكر الخليجي إلى رفع المستوى الفني للسيدات في اللعبة للمنتخبات الخليجية من خلال الاحتكاك واكتساب الخبرات.

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