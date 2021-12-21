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أمير منطقة القصيم يستقبل الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة أمريكا لدى المملكة

أمير منطقة القصيم يستقبل الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة أمريكا لدى المملكة
الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم، الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة ماريو كريفو.

 

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وأكّد سمو أمير منطقة القصيم عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون في مختلف المجالات .

 

من جهته أشاد كريفو بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات ، وبالعلاقات التي تجمع البلدين .

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