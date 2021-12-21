احدث الأخبار

سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل مسؤولي فرع الموارد البشرية
أبرز المواد
 مجلس جامعة حائل يعقد جلسته الخامسة للعام الجامعي 1443هـ
أبرز المواد
 نائب وزير الثقافة يلتقي وزيرة الشؤون الثقافة التونسية
أبرز المواد
 أمير جازان يقدم تعازيه للشيخ “عكفي” في وفاة زوجته والشيخ “غزواني” في وفاة والدته
أبرز المواد
 إمارة منطقة الجوف تختتم ملتقى اليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
 سمو أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة
أبرز المواد
 منصة مدرستي: الليلة اللقاء الافتراضي الثالث ضمن سلسلة لقاءات “يوم التعليم ٢٠٢١ Edu Day”
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يستقبل الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة أمريكا لدى المملكة
أبرز المواد
 انطلاق المعسكر الخليجي للمنتخب السعودي للمبارزة للسيدات
أبرز المواد
 سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ طريف ورئيس مركز الجراني
أبرز المواد
 بعد إعلان اعتزاله.. مايا دياب تهاجم الفنان أدهم النابلسي
أبرز المواد
 سمو أمير جازان يُكرم أصحاب الهمم من منسوبي الإمارة
أبرز المواد
عاجل

العميد المالكي: مطار صنعاء يضم ورشا للمسيرات والصواريخ الباليستية.. ويؤكد: سنرد بحزم

عاجل

التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل مسؤولي فرع الموارد البشرية

سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل مسؤولي فرع الموارد البشرية

أبرز المواد
مجلس جامعة حائل يعقد جلسته الخامسة للعام الجامعي 1443هـ

مجلس جامعة حائل يعقد جلسته الخامسة للعام الجامعي 1443هـ

أبرز المواد
نائب وزير الثقافة يلتقي وزيرة الشؤون الثقافة التونسية

نائب وزير الثقافة يلتقي وزيرة الشؤون الثقافة التونسية

أبرز المواد
أمير جازان يقدم تعازيه للشيخ “عكفي” في وفاة زوجته والشيخ “غزواني” في وفاة والدته

أمير جازان يقدم تعازيه للشيخ “عكفي” في وفاة زوجته والشيخ “غزواني” في وفاة والدته

أبرز المواد

نائب وزير الثقافة يلتقي وزيرة الشؤون الثقافة التونسية

نائب وزير الثقافة يلتقي وزيرة الشؤون الثقافة التونسية
https://almnatiq.net/?p=1089155
المناطق_واس

التقى معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، بمعالي وزيرة الشؤون الثقافية في جمهورية تونس الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وذلك خلال زيارة معاليه لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي بدورته الـ 22، وفي مهرجان البُردة بالنيابة عن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة.

 

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية في مجالات ثقافية متعددة من بينها التراث والآثار والفنون التقليدية.

 

ونوه معاليه إلى أهمية الثقافة في تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين السعودي والتونسي، مؤكداً حرص وزارة الثقافة على تنمية العمل الثقافي المشترك وتطويره لما فيه صالح الثقافة العربية.

 

حضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان .

روابط ذات صلة

نائب وزير الثقافة يفتتح معرض “التراث السعودي” في المركز المالي

نائب وزير الثقافة يفتتح معرض “التراث السعودي” في المركز المالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements