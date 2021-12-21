نائب وزير الثقافة يلتقي وزيرة الشؤون الثقافة التونسية

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التقى معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، بمعالي وزيرة الشؤون الثقافية في جمهورية تونس الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وذلك خلال زيارة معاليه لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي بدورته الـ 22، وفي مهرجان البُردة بالنيابة عن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية في مجالات ثقافية متعددة من بينها التراث والآثار والفنون التقليدية.

ونوه معاليه إلى أهمية الثقافة في تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين السعودي والتونسي، مؤكداً حرص وزارة الثقافة على تنمية العمل الثقافي المشترك وتطويره لما فيه صالح الثقافة العربية.

حضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان .