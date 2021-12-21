مجلس جامعة حائل يعقد جلسته الخامسة للعام الجامعي 1443هـ

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نيابة عن معالي وزير التعليم، رأس سعادة رئيس جامعة حائل، أ.د. راشد الشريف، اليوم الثلاثاء مجلس الجامعة الخامس للعام الجامعي ١٤٤٣ هـ، بحضور سعادة أمين مجلس الجامعات، د. محمد الصالح، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، وذلك في مبنى المكتبة المركزية بالجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والأعمال، وأمين عام مجلس الجامعة، الدكتور عبد العزيز بن رشيد العمرو، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عدداً من القرارات، شملت الموافقة على إقرار التحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وتشكيل هيئة تحرير مجلات الجامعة العلمية، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من القواعد والضوابط التنظيمية، وتطوير مقررات متطلبات الجامعة.

كما وافق المجلس على عدد من القرارات المتعلقة بالمبتعثين، وكذلك منح درجة الماجستير لعدد من الطلبة في عدة تخصصات، وعلى استحداث عدد من برامج الدراسات العليا، وكذلك اعتماد أعداد المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي ١٤٤٤هـ، وتعيين عدد من مبتعثي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس في رتبة أستاذ مساعد.