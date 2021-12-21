أمير منطقة القصيم يستقبل مستشار الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة، مستشار رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مستشار معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عمر العمر، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سمو أمير القصيم خلال الاستقبال بدور الشيخ العمر البحثي في الجماعات والقضايا الفكرية المعاصرة، وتعزيز الأمن الفكري والوعي الوطني، والسعي للحفاظ على أمن الوطن من الأفكار المنحرفة.

من جانبه ثمّن الشيخ العمر اهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم بإطلاق المبادرات النوعيّة التي تعزز من الأمن الفكري وحماية عقول النشء من الأفكار المنحرفة، ودعم المتميزين في المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على أبناء الوطن وأمنه.