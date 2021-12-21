احدث الأخبار

اختتام جلسات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل في يومها الثالث
أبرز المواد
 مؤتمر الملك عبدالعزيز للإبل يوصي بإنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان لدراسات الإبل
أبرز المواد
 “الأرصاد”: استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك حتى الـ10 مساءً
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11261 نقطة
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 222 حالة جديدة وتعافي 106 حالات
أبرز المواد
 رئيس جامعة “المؤسس” يكرم الفائزين في “مسابقة جامعة الملك عبدالعزيز للخط العربي” بمكة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة تبوك يستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية
أبرز المواد
 سلم المستفيدين والمستفيدات مفاتيح نقاط البيع الخاصة بهم .. أمير تبوك يدشن مبادرة “رعوي”
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يدشن مبادرة “رعوي”
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يستقبل مستشار الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الباحة يناقش خدمات فرع وزارة النقل بالمنطقة
أبرز المواد
عاجل

العميد المالكي: مطار صنعاء يضم ورشا للمسيرات والصواريخ الباليستية.. ويؤكد: سنرد بحزم

عاجل

التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

اختتام جلسات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل في يومها الثالث

اختتام جلسات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل في يومها الثالث

أبرز المواد
مؤتمر الملك عبدالعزيز للإبل يوصي بإنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان لدراسات الإبل

مؤتمر الملك عبدالعزيز للإبل يوصي بإنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان لدراسات الإبل

أبرز المواد
“الأرصاد”: استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك حتى الـ10 مساءً

“الأرصاد”: استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك حتى الـ10 مساءً

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11261 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11261 نقطة

أبرز المواد

أمير منطقة القصيم يستقبل مستشار الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمير منطقة القصيم يستقبل مستشار الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
https://almnatiq.net/?p=1089182
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة، مستشار رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مستشار معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عمر العمر، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

 

وأشاد سمو أمير القصيم خلال الاستقبال بدور الشيخ العمر البحثي في الجماعات والقضايا الفكرية المعاصرة، وتعزيز الأمن الفكري والوعي الوطني، والسعي للحفاظ على أمن الوطن من الأفكار المنحرفة.

 

من جانبه ثمّن الشيخ العمر اهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم بإطلاق المبادرات النوعيّة التي تعزز من الأمن الفكري وحماية عقول النشء من الأفكار المنحرفة، ودعم المتميزين في المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على أبناء الوطن وأمنه.

Advertisements
Advertisements

روابط ذات صلة

أمير منطقة القصيم يستقبل الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة أمريكا لدى المملكة

أمير منطقة القصيم يستقبل الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة أمريكا لدى المملكة
أمير منطقة القصيم يكرّم الداعمين لحملة صحتك ابدأها بخطوة

أمير منطقة القصيم يكرّم الداعمين لحملة صحتك ابدأها بخطوة
سمو أمير القصيم يتسلم تقريرا لمشاريع وإنجازات جمعية البر الخيرية بمركز أبانات

سمو أمير القصيم يتسلم تقريرا لمشاريع وإنجازات جمعية البر الخيرية بمركز أبانات

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements