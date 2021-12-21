أمير منطقة حائل يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الذي يزور المنطقة حالياً .

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لتأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة وتعزيز خطط التنمية وتطوير المخرجات، لتواكب تطلعات سوق العمل.

وناقش سمو أمير حائل خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بالتدريب التقني والمهني بالمنطقة، بالإضافة إلى استعراض البرامج التقنية التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين والمستفيدات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامج المؤسسة بالمنطقة.