احدث الأخبار

اختتام جلسات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل في يومها الثالث
أبرز المواد
 مؤتمر الملك عبدالعزيز للإبل يوصي بإنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان لدراسات الإبل
أبرز المواد
 “الأرصاد”: استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك حتى الـ10 مساءً
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11261 نقطة
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 222 حالة جديدة وتعافي 106 حالات
أبرز المواد
 رئيس جامعة “المؤسس” يكرم الفائزين في “مسابقة جامعة الملك عبدالعزيز للخط العربي” بمكة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة تبوك يستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية
أبرز المواد
 سلم المستفيدين والمستفيدات مفاتيح نقاط البيع الخاصة بهم .. أمير تبوك يدشن مبادرة “رعوي”
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يدشن مبادرة “رعوي”
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يستقبل مستشار الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الباحة يناقش خدمات فرع وزارة النقل بالمنطقة
أبرز المواد
عاجل

العميد المالكي: مطار صنعاء يضم ورشا للمسيرات والصواريخ الباليستية.. ويؤكد: سنرد بحزم

عاجل

التحالف: نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي إخلاء المطار حالاً

اختتام جلسات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل في يومها الثالث

اختتام جلسات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل في يومها الثالث

أبرز المواد
مؤتمر الملك عبدالعزيز للإبل يوصي بإنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان لدراسات الإبل

مؤتمر الملك عبدالعزيز للإبل يوصي بإنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان لدراسات الإبل

أبرز المواد
“الأرصاد”: استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك حتى الـ10 مساءً

“الأرصاد”: استمرار توقعات تساقط الثلوج على تبوك حتى الـ10 مساءً

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11261 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11261 نقطة

أبرز المواد

أمير منطقة حائل يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أمير منطقة حائل يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
https://almnatiq.net/?p=1089187
المناطق_حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الذي يزور المنطقة حالياً .

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لتأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة وتعزيز خطط التنمية وتطوير المخرجات، لتواكب تطلعات سوق العمل.

وناقش سمو أمير حائل خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بالتدريب التقني والمهني بالمنطقة، بالإضافة إلى استعراض البرامج التقنية التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين والمستفيدات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامج المؤسسة بالمنطقة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة حائل يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

أمير منطقة حائل يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
أمير حائل يرعى احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2021 م

أمير حائل يرعى احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2021 م
أمير منطقة حائل يكرّم البنك العربي الوطني لرعايته رالي حائل الدولي 2021

أمير منطقة حائل يكرّم البنك العربي الوطني لرعايته رالي حائل الدولي 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements