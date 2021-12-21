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أمير منطقة تبوك يدشن مبادرة “رعوي”

أمير منطقة تبوك يدشن مبادرة “رعوي”
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المناطق_تبوك

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالإمارة اليوم مبادرة “رعوي” في مرحلتها الأولى التي تستهدف 50 مستفيدا ومستفيدة وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين الأسر المنتجة التي تتخذ من الأماكن العامة مقارّاً لممارسة أنشطتها من خلال توفير المواقع والوسائل اللازمة لتمكينها من ممارسة أنشطتها وفق النظام تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة بالمنطقة ويشترك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية والأهلية تحت إشراف مركز المبادرات التنموية بالإمارة.

 

وأكد أن هذا المشروع يدعم التلاحم بين أفراد المجتمع وهو من الأمور التي يحث عليها الدين، حيث إن مبادرة أي فرد من المجتمع لفئة أخرى من المجتمع شيء محمود، لافتاً النظر إلى أن المبادرة تعدّ بداية عمل وأساسها الاستدامه والاستمرارية.

 

وسلم سموه المستفيدين والمستفيدات من هذه المبادرة مفاتيح نقاط البيع الخاصة بهم.

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