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سلم المستفيدين والمستفيدات مفاتيح نقاط البيع الخاصة بهم .. أمير تبوك يدشن مبادرة “رعوي”

سلم المستفيدين والمستفيدات مفاتيح نقاط البيع الخاصة بهم .. أمير تبوك يدشن مبادرة “رعوي”
https://almnatiq.net/?p=1089198
المناطق_تبوك

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، أن هذا المشروع الخيري التي تم تدشينه اليوم مشروع عظيم جداً، وان التلاحم بين أفراد المجتمع من الأمور التي يحث عليها ديننا الحنيف وتحث عليها أخلاقنا وتراثنا ومبادرة أي فرد من المجتمع لفئة أخرى من المجتمع شيء محمود، وانتم الآن بدأتم مبادرة خيرة تشمل جميع أفراد المجتمع، لافتاً سموه إلى أن هذه المبادرة تعد بداية عمل، وأساسها الاستدامة والاستمرارية.

 

واستطرد سموه قائلاً بأن المملكة بلد تحقيق الأحلام وهذه المبادرة هي نواه لتحقيق احلام المواطنين والمواطنات اصحاب هذه المشاريع والحمدلله الذي وهبنا هذه القيادة وهذا الشعب العظيم، موجهاً سموه شكره للقائمين على هذه المبادرة من كافة الجهات.

 

جاء ذلك خلال تدشين سموه، اليوم بديوان الإمارة مبادرة “رعوي” في مرحلتها الأولى، والتي تستهدف 50 مستفيد ومستفيدة وفق منظومة بهدف إلى تمكين الأسر المنتجة التي تتخذ من الأماكن العامة مقرات لممارسة أنشطتها، من خلال توفير المواقع والوسائل اللازمة لتمكينها من ممارسة أنشطتها بنظامية وتحت اشراف الجهات الرقابية المختصة بالمنطقة، ويشترك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية والأهلية تحت إشراف مركز المبادرات التنموية بالإمارة.وكان حفل التدشين بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت هند الفاضلي كلمة قالت من خلالها بأن هذه المبادرة تساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستدامة وتقليل العشوائيات في البيع على الطرق العامة، منوهة بدعم سمو أمير منطقة تبوك، ورعايته وتدشينه لهذه المبادرة .

 

وفي ختام الحفل سلم سموه المستفيدين والمستفيدات من هذه المبادرة مفاتيح نقاط البيع الخاصة بهم.

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