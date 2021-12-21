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سمو أمير منطقة تبوك يستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية

سمو أمير منطقة تبوك يستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية
https://almnatiq.net/?p=1089204
المناطق_تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم , معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً .

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بمعاليه ومرافقيه مثنياً سموه على جهود الوزارة وما تقوم به من أعمال،  مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداد للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، مؤكداً سموه على أهمية دور الوزارة في نشر القيم الإسلامية الأصلية ومنهج الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف مستمعاً سموه لشرح من معالي وزير الشؤون الإسلامية عن كافة الأعمال والبرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وقطاعاتها في مجال الاهتمام والعناية بالمساجد والجوامع وتنفيذ البرامج الدعوية المتنوعة.

من جهته أعرب معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على جهوده المتواصلة في دعم كل مشاريع وبرامج الوزارة بالمنطقة، مؤكدًا أن تنفيذ الأعمال والمهام التي تضطلع بها الوزارة لخدمة بيوت الله التي تقدمها الوزارة ممثلة بفرعها هو بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة ومتابعة سموه الكريم .

وفي ختام اللقاء تسلم سموه هدية تذكارية من معالي وزير الشؤون الإسلامية.

وحضر الاستقبال وكلاء وزارة الشؤون الاسلامية ومدير فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز الشمري.

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