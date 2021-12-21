رئيس جامعة “المؤسس” يكرم الفائزين في “مسابقة جامعة الملك عبدالعزيز للخط العربي” بمكة

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كرم معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الفائزين في “مسابقة جامعة الملك عبدالعزيز للخط العربي” لطلاب وطالبات مؤسسات التعليم العام والجامعي بمنطقة مكة المكرمة، والتي يشرف عليها معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، وذلك ضمن احتفاء الجامعة باليوم العالمي للغة العربية، في فروعها الخمسة: خط الثلث، وخط النسخ، والخط الديواني وخط الرقعة.

وأعلن معالي رئيس الجامعة في كلمته التي القاها في الحفل عن انطلاق النسخة الثانية من المسابقة، وقدم التهنئة للفائزين والفائزات والبالغ عددهم 30 طالب وطالبة وأوضح معاليه أن الخط العربي يمثل أحد ركائز الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية، يتجلى في هويتها البصرية، ويرتسم على ملامحها الثقافية، وتوليه عناية فائقة وهي تخط به آيات الكتاب العزيز وتطرز أستار الكعبة وتزين زوايا المساجد والمحافل، وهو إرث ثقافي حضاري نباهي به في مسرح الثقافات والفنون العالمية، ونضع بصمتنا الخالدة كما أرادت لنا رؤيتنا الواعدة رؤية المملكة 2030.

وسجلت النسخة الأولى من المسابقة مشاركة 4234 طالبا وطالبة ووصل عدد المشاركات 2074 عملا، واستهدفت طلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وطلبة الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، ويتمحور موضوع المسابقة في إعداد لوحة فنية لنص من النصوص المختارة من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الحكم والأقوال، بأحد الخطوط التالية: (الثلث – النسخ – الديواني – الرقعة – الرقعة).

وبين عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المسابقة تهدف إلى تعزيز دور الجامعة في الاحتفاء بالفعاليات الوطنية الثقافية وتحقيق أهدافها، واستثمار الفعاليات والمواسم الثقافية لخدمة لغة القرآن، والتعريف بجماليات الخط العربي، وأهميته حضاريا وثقافيا وتربويًا، وتشجيع الخطاطين الناشئين وصقل مواهبهم، وقدم شكره لمعالي رئيس الجامعة على دعمه للمسابقة والإعلان عن النسخة الثانية لها حيث شهدت النسخة الأولى اقبلًا كبيرًا من طلاب وطالبات مؤسسات التعليم العام والجامعي بمنطقة مكة المكرمة.