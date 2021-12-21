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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11261 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11261 نقطة

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11261 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11261 نقطة
https://almnatiq.net/?p=1089216
المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 90.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11261.28 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 142 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

 

وكانت أسهم شركات المراكز، وأسترا الصناعية، وساسكو، وريدان، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وباعظيم، والأهلي للتكافل، والمنجم، وأميانتيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و 3.64% .

 

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والمراكز، والإنماء، والمنجم، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والمنجم، والمراكز، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

 

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 220.89 نقطة ليقفل عند مستوى 27156.16 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 116 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 830 ألف سهم تقاسمتها 4563 صفقة.

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