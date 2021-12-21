الصحة: تسجيل 222 حالة جديدة وتعافي 106 حالات

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أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية، تضمنت تسجيل 222 حالة مؤكدة وتعافي 106 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 28 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 551210 حالات وبلغت حالات التعافي 540284 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات 8865 حالة -رحمهم الله -.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).