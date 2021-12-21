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تعرّف على السر وراء اختيار «خط الثلث الجلي» لكتابة الآيات على «ثوب الكعبة»

تعرّف على السر وراء اختيار «خط الثلث الجلي» لكتابة الآيات على «ثوب الكعبة»
https://almnatiq.net/?p=1089238
المناطق_مكة المكرمة

كشف خطاط كسوة الكعبة المشرفة، مختار عالم شقدار، عن سبب اختيار خط الثلث الجلي المركب للكتابة على ثوب الكعبة.

 

وقال شقدار، والذي يعمل لأكثر من 44 عاماً في تعليم الخط العربي وفنونه، “استخدم خط الثلث الجلي المركب في كتابة الآيات على ثوب الكعبة المشرفة، حيث كتب على جانب الحطيم (بسم الله الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، بينما في الركن في المنتصف مكتوب (بسم الله الرحمن الرحيم) باللون الفضي، و(قل هو الله أحد) باللون الذهبي، فيما هناك قنديل كتب فيه “يارحمن يا رحيم”، بحسب العربية.

 

وأضاف مختار: “سبب اختيار هذا النوع من الخط العربي للكتابة على ثوب الكعبة المشرفة، لأنه هو الخط الأنسب والأفضل والأجمل والأصعب والأكثر طواعياً في التشكيل والتنفيذ وإظهار الجمال، فكل ما في ثوب الكعبة المشرفة بخط الثلث، ولكن بأحجام مختلفة وأشكال مختلفة، منها على المستطيل أو دائرة كاملة أو على أشكال القنديل، وهناك نقوش في ثوب الكعبة المشرفة كذلك بخط الثلث”.

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