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الفيحاء إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين بعد رباعية نظيفة في شباك أبها

الفيحاء إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين بعد رباعية نظيفة في شباك أبها
https://almnatiq.net/?p=1089259
المناطق ـ متابعات

نجح “الفيحاء” في الصعود إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه المستحق على نظيره أبها 4-0  في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، اليوم الثلاثاء، لحساب الدور الـ16 من المسابقة.

 

وأصبح  الفيحاء رابع الفرق الصاعدة إلى ربع نهائي كأس الملك بعد الشباب والاتحاد والباطن على أن تكتمل جميع أطرف ربع النهائي.

 

وتقدم الفيحاء في المباراة مبكراً بعد حصوله على ضربة جزاء أحرز منها اليوناني باناجيوتيس تاختيدس هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة الـ19، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف مالك العبدالمنعم الهدف الثاني للفيحاء بعد تمريرة مميزة من سلطان مندش زميله، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء بهدفين نظيفين.

 

في الشوط الثاني لم يمنح الفيحاء ضيفه أي فرصة للتفكير في العودة إلى المباراة وأضاف الهدف الثالث مع مطلع الشوط عن طريق النيجيري أمادو موتاري عند الدقيقة 47، ولم تفلح محاولات السلوفاكي مارتن سيفيلا مدرب أبها الذي استعان بخدمات سعد بقير الدولي التونسي من أجل تقليص الفارق، إلا أن الفيحاء قضى على أماله بإضافة الهدف الرابع عن طريق البرازيلي رامون لوبيز عند الدقيقة 83 لتنتهي المباراة بانتصار الفيحاء برباعية نظيفة.

 

ومن المقرر أن يواجه الفيحاء في ربع النهائي نظيره الباطن الذي تغلب على الحزم، الإثنين، 1-0 في حفر الباطن.

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