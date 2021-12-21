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فيديو| لأول مرة في المملكة.. فريق طبي بجامعة المجمعة يجري عملية “تنظير للقصبات” لطفلة

فيديو| لأول مرة في المملكة.. فريق طبي بجامعة المجمعة يجري عملية “تنظير للقصبات” لطفلة

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فيديو| لأول مرة في المملكة.. فريق طبي بجامعة المجمعة يجري عملية “تنظير للقصبات” لطفلة

فيديو| لأول مرة في المملكة.. فريق طبي بجامعة المجمعة يجري عملية “تنظير للقصبات” لطفلة
https://almnatiq.net/?p=1089266
المناطق ـ متابعات

نجح فريق طبي ـ ولأول مرة ـ  في جامعة المجمعة في إجراء عملية “تنظير للقصبات” لطفلة تعاني من “كحة” مزمنة والتهاب رئوي متكرر.

 

وقال الدكتور عبد الله العليان، استشاري صدرية الأطفال، إن الطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، وكانت العملية المطلوبة تحتاج لظروف خاصة، وأيضًا غرفة عمليات بمواصفات محددة.

 

وأشار إلى أنه تم فحص القصبات الهوائية عند الطفلة، إذ تبين وجود كميات كبيرة من الإفرازات المخاطية، والتي أدت إلى إقفال كامل للفص السفلي للرئة اليسرى، وتم التعامل معه عن طريق حقن محلول ملحي، تبعه سحب للإفرازات، وأعقبه فحصا للعينة، حيث تبين وجود جرثومة ، وتم التعامل معها.

 

وأكد الدكتور عبد الله العليان، أن الطفلة غادرت المستشفى في اليوم التالي، وهي في صحة طيبة، مشيرا إلى أن جامعة المجمعة وكل الكوادر الطبية فيها، يستهدفون تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

 

 

 

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