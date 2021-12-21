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أمانة الأحساء تنهي الإجراءات الإلكترونية لـ 20542 رخصة تجارية وسكنية

أمانة الأحساء تنهي الإجراءات الإلكترونية لـ 20542 رخصة تجارية وسكنية
https://almnatiq.net/?p=1089278
المناطق_واس

أنهت أمانة الأحساء ممثلةً بوكالة الخدمات “إدارة الرخص التجارية” بنهاية العام الحالي 2021م، الإجراءات الإلكترونية لـ 20542 رخصة، منها 14339 رخصة تجارية لمتاجر الأنشطة التجارية والصحة العامة، استحوذ على النسبة الأعلى التجديد للرخص بواقع 9636 رخصة، ثم طلبات إصدار لـ 2252 رخصة جديدة، وتعديل الرخص في المرتبة الثالثة بمعدل 1506 رخص، ونقل الملكية بـ 933 رخصة، وتصحيح البيانات لـ 12 رخصة.

 

كما أصدرت الأمانة خلال الفترة ذاتها 2529 رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، ومرافق صناعية وحرفية، و 3674 رخصة لأغراض الإنشاءات السكنية, شملت 3152 رخصة بناء، و 335 رخصة ترميم، و 53 رخصة تسوير، و 46 رخصة تصحيح وضع مبنى قائم، و 29 رخصة لهدم مبانٍ، وتجديد 17 رخصة مبنى، ونقل ملكية 12 مبنى، و 4 رخص لفرز الأراضي المبنية.

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