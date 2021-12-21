ثلاث فرص استثمارية تطرحها بيئة عسير امام رجال الاعمال والمهتمين

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال امير عسير, نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير وبالتعاون مع الغرفة التجارية بأبها ورشة عمل بعنوان: “الفرص الاستثمارية بمنطقة عسير”, وتضمنت الورشة التعريف بطرح ثلاث فرص استثمارية هي منتزه أبو خيال، ومنتزه الخاضرة بالنماص ، وأخيرا مشروع زراعة الليمون باستخدام المياه المجددة في الكثيب بعسير.

بدأت الورشة بكلمة القاها مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، أشار فيها إلى اهتمام الدولة بشكل عام والوزارة بشكل خاص بالفرص الاستثمارية واهمية طرح الاستثمار لرجال الاعمال والمستثمرين، كما قدم شكره للغرفة التجارية بأبها ولكل من تعاون وساهم في نجاح الورشة.

بعد ذلك بدأت اعمال الورشة بحديث المهندس نواف العبدالكريم مدير إدارة الاستثمار، استعراض فيها أبرز مواصفات تلك الفرص والتسهيلات المقدمة من الوزارة، ثم تحدث الدكتور علي الجليل مستشار وكالة الوزارة للزراعة عن زراعة الليمون باستخدام المياه المجددة، واستفاض حديثا عن أهمية زراعة الليمون والحمضيات والموقع الاستراتيجي الجيد والمناسب لها في للمنطقة.

فيما كشف مدير منتزهات عسير الوطنية المهندس عبدالوهاب جارالله، عن بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة بمنتزهات المنطقة وفرص الاستثمار فيها, واختتمت الورشة بفتح المجال للحضور من رجال اعمال ومهتمين واعلام بالمداخلات وطرح رؤيتهم واستفساراتهم ومناقشة سبل الاستثمار الأمثل وكيفية تخطي العقبات التي من الممكن ان تواجههم.