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ركن الأمن الفكري بمعرض عمارة الحرمين الشريفين بالقصيم ينشر رسالة الوسطية والاعتدال

ركن الأمن الفكري بمعرض عمارة الحرمين الشريفين بالقصيم ينشر رسالة الوسطية والاعتدال
https://almnatiq.net/?p=1089291
المناطق_واس

تعددت أركان معرض عمارة الحرمين الشريفين ضمن مشاركته في منطقة القصيم  بأكثر من 10 أركان في شتى المجالات المختلفة ، منها ركن الأمن الفكري الذي يهتم  بالجوانب التوعوية والفكرية ، ونشر الوسطية والاعتدال ، ويستعرض تنوع الخدمات المقدمة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي الحرمين الشريفين.

 

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية بالرئاسة الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني أن مشاركتهم في معرض عمارة الحرمين الشريفين بالقصيم جاءت عبر فريق عمل وأدوات تفاعلية منها الإصدارات الإلكترونية ولوحة الهدايات الفكرية والثقافية ، وشاشات تنقل عددا من اللقاءات التوعوية السابقة.

 

وبيّن الوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي بن حامد النافعي من جانبه أن التنوع في مجال التوعية الفكرية في جنبات هذا الركن اعتمدت على جانب المحتوى الفكري والثقافي التأصيلي ، لافتاً الانتباه إلى أن هذا الركن يستعرض أيضاً جانب الخطب المنبرية والدروس والدورات الفكرية والثقافية التي أقيمت في الحرمين الشريفين في قالب سلس ، وبمعلومات ميسرة.

 

يذكر أن الركن يحتوي على عدد من الإصدارات التعليمية والتوعوية والإلكترونية من خلال شاشات تفاعلية تتم قراءتها عن طريق الباركود.

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