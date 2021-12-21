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خالد الغنام يسجل الهدف الأول للنصر

خالد الغنام يسجل الهدف الأول للنصر
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المناطق ـ متابعات

سجل خالد الغنام، منذ قليل، الهدف الأول للنصر، في المباراة التي تجمعه بالاتفاق، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من النصر والاتفاق، لمواجهة الهلال في ربع نهائي كأس الملك.

 

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