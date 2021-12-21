التحالف: مطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن مطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأكد التحالف العربي، أن الحوثيين أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية منذ 19 ديسمبر.

وقال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في تصريحات سابقة، إن ميليشيات الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية.

وأوضح في تصريحات لـ العربية، أن تم تنفيذ ضربات عدة، تجاه عناصر ميليشيا الحوثي، في مطار صنعاء، مؤكدًا أنه تم إبلاغ مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن قبل ساعة من ضربات مطار صنعاء.

وأوضح “المالكي” أن الضربات الجوية في مطار صنعاء طالت أهدافا عسكرية مشروعة، مشيرا إلى أن الحوثي يستغل إقلاع الطائرات الأممية لإطلاق صواريخ باليستية.

وأضاف العميد المالكي، في تصريحاته لـ العربية، أن مطار صنعاء يضم ورشا للمسيرات والصواريخ الباليستية، مؤكدا حرص التحالف على عدم وجود أضرار جانبية للمدنيين في الضربات التي ينفذها.