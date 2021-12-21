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النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية

النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية

أبرز المواد

النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية

النيابة العامة تعلن أسماء المرشحين المقبولين على الوظائف الإدارية
https://almnatiq.net/?p=1089314
المناطق_متابعات

أعلنت النيابة العامة المرشحين والمرشحات المقبولين على الوظائف الإدارية المعلنة بتاريخ 1443/04/09هـ وعليه تأمل مراجعة أقرب فرع للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التعيين والفحص الطبي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

للاستعلام:

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وكانت النيابة العامة أعلنت عن توفر 284 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية (رجال / نساء) بجميع المناطق المملكة وتدعو الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الالكتروني جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 

 

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