رئيس مجلس الشورى يبدأ غدًا زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان

المناطق ـ واس

يبدأ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ غدًا زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية على رأس وفد من مجلس الشورى، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر.

وسيلتقي معالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة بفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية باكستان الإسلامية.

كما سيعقد رئيس مجلس الشورى جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر في إطار الزيارة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات، ومناقشة أوجه التعاون الثنائي بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الباكستانية والتنسيق المشترك في المحافل والمناسبات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما يناقش الجانبان سبل دعم وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.

من جانبه، أكد معالي رئيس مجلس الشورى _في تصريح صحفي_ أن هذه الزيارة تأتي في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة يسندها حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع _حفظهما الله_ في شتى المجالات.

وأوضح معاليه أن العلاقات التي تجمع المملكة وباكستان لها أهمية كبيرة نظراً لما يشكله البلدان من ثقل ومكانة إسلاميًا وإقليميًا ودوليًا، مبينًا أن هذه الروابط ترتكز على قاعدة متينة قائمة على الإخاء والمصير المشترك.

وقال معاليه: ” إن ما يشهده البلدان من تطابق في الرؤى ووجهات النظر أثمر شراكة عميقة وأدوار فاعلة في قيادة الجهود لحل مختلف القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية على المستويين الإقليمي والدولي، بجانب سعيهما الدائم نحو إحلال السلام والأمن في العالم، ونصرة القضايا الإسلامية”.

وعلى الصعيد البرلماني أوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً لحرص المجلس والجمعية على تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية وترسيخاً لما تضمنته مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في ديسمبر 2019م في مدينة الرياض الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في العمل البرلماني بين البلدين في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب معاليه عن تطلعه في أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين الجانبين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

ويضم وفد معالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة الرسمية أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية الدكتور خالد بن محمد السيف، والدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، وعدد من المسؤولين بالمجلس.