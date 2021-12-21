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منظمة الصحة العالمية تعتمد عاشر لقاح مضاد لـ كورونا

منظمة الصحة العالمية تعتمد عاشر لقاح مضاد لـ كورونا
https://almnatiq.net/?p=1089326
المناطق ـ متابعات

اعتمدت منظمة الصحة العالمية اليوم لقاحًا جديدًا مضادًا لـ”كوفيد-١٩”، للاستخدام في حالات الطوارئ، وهو لقاح نوفاكسوفيد الذي اعتمدته أيضًا الوكالة الأوربية للأدوية وأذنت بتسويقه.

 

وقد أُنتِج اللقاح الجديد بتقنية تقليدية أكثر من اللقاحات المستخدمة على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي، حيث يعتمد علي البروتينات التي تؤدي إلى استجابة مناعية، دون فيروسات.

 

وأكدت المنظمة في بيان أن نوفاكسوفيد هو اللقاح العاشر الذي تعتمده، وهو لقاح من شركة نوفافاكس الأمريكية، لينضم إلى لقاحات كوفاكسين، وكوفوفاكس، ومودرنا، وفايزر بايونتك، وإسترازينيكا، وجونسون، وسينوفاك، وسينوفارم، ونوفوفاكس.

 

وأوصي خبراء المنظمة باستخدام نوفاكسوفيد للبالغين بدءًا من ١٨ سنة، بجرعتين تفصل بينهما من ٣ إلى ٤ أسابيع، وضرورة عدم تلقي الجرعة الثانية قبل مرور ٣ أسابيع على الأقل، ويتعين حفظه في درجات حرارة مبردة تتراوح ما بين ٢ إلى ٨ درجات مئوية.

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