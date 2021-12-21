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النصر يلتقي الهلال في ربع نهائي الكأس

النصر يلتقي الهلال في ربع نهائي الكأس
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المناطق ـ متابعات

ضرب فريق النصر الأول لكرة القدم، موعداً مع الهلال، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه  على الاتفاق، بهدف دون رد، في لقاء جمعهما على ملعب مرسول بارك، في ثمن النهائي، اليوم الثلاثاء، في موعد يحدد لاحقاً بين يومي 14 و15 فبراير المقبل.

 

ويلاقي الأصفر، في ربع نهائي البطولة على ملعبه، غريمه الهلال الذي استطاع تجاوز الرائد، الاثنين، بهدفين دون رد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

 

وتكفل بالهدف الوحيد في المباراة، خالد الغنام، الذي سدد كرة ارتطمت بدفاع الاتفاق قبل أن تسكن شباك رايس مبولحي عند الدقيقة 50.

 

وسيطر الفريق العاصمي على أغلب دقائق المباراة، حيث استحوذ على الكرة بنسبة 67 في المئة، مقابل 33 للفريق الشرقي، واستطاع تسديد 5 كرات على مرمى مبولحي، مقابل تسديدة واحدة أرسلها الاتفاقيون تجاه مرمى وليد عبدالله.

 

 

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