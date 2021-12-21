احدث الأخبار

غرفة المدينة المنورة شريك الأعمال لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي
أبرز المواد
 العتيبي يخطف برونزية الكاراتيه … وتأهل الرباعي السعودي لنهائي آسيا
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يطلع على جهود ومنجزات إدارتي تعليم جازان وصبيا ..صور
أبرز المواد
 45 مستفيدًا من برنامج العيادات الاستشارية المتنقلة “ترحال” بمستشفى حفر الباطن المركزي
أبرز المواد
 جامعة شقراء تعقد ورشة عمل “أخلاقيات البحث العلمي في علم الهندسة والتكنولوجيا”
أبرز المواد
 أمين الشرقية يفتتح محل لأحد الموهوبات من جمعية الإرادة للموهبين من ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 التعاون يحجز بطاقة التأهل لدور الـ 8 من كأس الملك بعد الفوز على الطائي
أبرز المواد
 الأهلي يقصي الفيصلي في الوقت القاتل ويواجه الشباب في ربع النهائي
أبرز المواد
 ذوو شهداء أمن الدولة يزورون مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 الأربعاء.. 22 متحدثا يشاركون في مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني”
أبرز المواد
 النصر يلتقي الهلال في ربع نهائي الكأس
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يطلع على منجزات إدارتي التعليم وصبيا
أبرز المواد
غرفة المدينة المنورة شريك الأعمال لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي

غرفة المدينة المنورة شريك الأعمال لمسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي

أبرز المواد
العتيبي يخطف برونزية الكاراتيه … وتأهل الرباعي السعودي لنهائي آسيا

العتيبي يخطف برونزية الكاراتيه … وتأهل الرباعي السعودي لنهائي آسيا

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يطلع على جهود ومنجزات إدارتي تعليم جازان وصبيا ..صور

أمير منطقة جازان يطلع على جهود ومنجزات إدارتي تعليم جازان وصبيا ..صور

أبرز المواد
45 مستفيدًا من برنامج العيادات الاستشارية المتنقلة “ترحال” بمستشفى حفر الباطن المركزي

45 مستفيدًا من برنامج العيادات الاستشارية المتنقلة “ترحال” بمستشفى حفر الباطن المركزي

أبرز المواد

الأربعاء.. 22 متحدثا يشاركون في مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني”

الأربعاء.. 22 متحدثا يشاركون في مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني”
https://almnatiq.net/?p=1089341
المناطق ـ الرياض

يشارك 22 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة ذات العلاقة بالشأن العقاري، الأربعاء المقبل، في مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني”، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال الفترة من 29 – 31 ديسمبر، وذلك في القاعة الكبرى للمؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 

ويناقش المتحدثون المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية العقارية واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، ما يعزز التكامل بين الجهات المختصة ويسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه.

 

يذكر أن الهيئة العامة للعقار خصصت موقعًا إلكترونيًا للتسجيل وحضور المهتمين من المستثمرين والمطورين العقاريون، وأصحاب الاختصاص في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، كما ستُنقَل الجلسات افتراضيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

 

يذكر أن تنظيم الهيئة العامة للعقار لمؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني” يأتي امتدادًا لدور الهيئة الرئيس في التسجيل العيني للعقار في المملكة، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع؛ ليكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.

روابط ذات صلة

الهيئة العامة للعقار تنظم مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني”

الهيئة العامة للعقار تنظم مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني”
وزير الإسكان: مبادرات البيئة تعكس حرص ولي العهد على أن تكون المملكة دولةً رائدة

وزير الإسكان: مبادرات البيئة تعكس حرص ولي العهد على أن تكون المملكة دولةً رائدة
غرامة كبيرة للعبث بألعاب الأطفال وإشعال النار بالمسطحات الخضراء في الحدائق

غرامة كبيرة للعبث بألعاب الأطفال وإشعال النار بالمسطحات الخضراء في الحدائق

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements