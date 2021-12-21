التعاون يحجز بطاقة التأهل لدور الـ 8 من كأس الملك بعد الفوز على الطائي

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حجز نادي التعاون بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الطائي، بـ 3 – 2، ليضرب التعاون، بهذه النتيجة، موعدًا مع نادي الاتحاد، في ربع نهائي الكأس، يوم 14 فبراير القادم.

وتقدم الطائي بهدفين متتاليين في الدقيقتين 31 و53، عن طريق دينير جوميز وفهد الجهني.

وعاد التعاون إلى المباراة، عبر مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا بهدف قلّص به الفارق، في الدقيقة 66، ثم عادل أليخاندرو روميرو النتيجة، قبل النهاية بـ8 دقائق، وخطف تاوامبا بطاقة التأهل للتعاون، بهدف ثالث في الدقيقة 90 + 2 .