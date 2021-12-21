أمين الشرقية يفتتح محل لأحد الموهوبات من جمعية الإرادة للموهبين من ذوي الإعاقة

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افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الإثنين 17/05/1443هـ، محل “حكاية ورد” الواقع في شارع الملك سعود بن عبد العزيز بالدمام، للموهوبة من ذوي الإعاقة (كفيفة كليا)، مآرب الجوهر، المبدعة في مجال تنسيق الزهور، وهي إحدى خريجات أكاديمية الإرادة التي تعمل على تأهيل وتدريب وتمكين ذوي الإعاقة ضمن مشاريع وبرامج جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة.

وقال المهندس فهد الجبير خلال الافتتاح إن الإعاقة لا توقف أي موهوب في مجاله الذي يبدع فيه، بل هي إضافة له لإبداعه وتميزه بشكل أكبر، لكونه بذل فيه تركيز أكثر، لذلك نجد الموهوب من ذوي الإعاقة يمتلك موهبة ليست عادية، ولا إعاقة مع الإرادة.

وأكد معاليه دعم أمانة المنطقة الشرقية لهذه الفئة؛ ومساندهم، لتحسين جودة حياتهم ومنحهم حقوقهم، في مشاركة المجتمع، حيث تشكل مساندتهم عاملا مهما لهم، وقد حرصت الأمانة من خلال المشاركة المجتمعية في المساهمة في تقديم الدعم من خلال المبادرات والبرامج والاتفاقيات مع القطاع الخاص وغير الربحي.

من جهتها قدمت الموهوبة مآرب الجوهر، شكرها لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على تشريفه لافتتاح المحل، والذي بدوره سيقدم دافعا لها، وكذلك دعمه لها ولكافة الموهوبين والموهوبات، وأن هذا ليس بمستغرب على معاليه في تشجيع أبناء الوطن على تقديم كل ما يمكن تقديمه، كما أعربت عن سعادتها في افتتاح مشروعها الخاص، وقدمت شكرها وتقديرها أيضا لجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة على دعمها لهذا المشروع الريادي مؤكدةً أنها خطت خطوة مهمة في طريق الاستقلال الذاتي.