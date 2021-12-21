جامعة شقراء تعقد ورشة عمل “أخلاقيات البحث العلمي في علم الهندسة والتكنولوجيا”

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عقدت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة البحث العلمي، ظهر اليوم الثلاثاء 17/5/1443هـ، ورشة عمل بعنوان “أخلاقيات البحث العلمي في علم الهندسة والتكنولوجيا”، قدمها الدكتور محمد الغصاب الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، وذلك ضمن برنامج أخلاقيات البحث العلمي الذي أطلقته العمادة في وقت سابق وتهدف من خلاله لتعزيز الأمانة العلمية في الأبحاث والأوراق البحثية.

تناولت الورشة، التي أقيمت عبر وسائل الاتصال المرئي، عددًا من الموضوعات المهمة من أبرزها: المعايير العالمية للبحث العلمي والنزاهة، وكذلك الملكية الفكرية، والموضوعية العلمية، بالإضافة إلى السرقات العلمية، والأمانة العلمية في البحوث، كما جرى التعريف بأخلاقيات البحث العلمي، والعلاقة بين البحث والمجتمع.

وأكد الدكتور “الغصاب” خلال الورشة، بأن مناقشة فريق البحث العلمي يجب أن تكون محصورة بين الفريق في مجموعة البحث وألا تخرج أي معلومة من الفريق البحثي بأي شكل من الأشكال مبيناً بأن أخلاقيات البحث جزء من البحث نفسه، وفي ختام الورشة تم فتح المجال للنقاش مع الحضور، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول مختلف جوانب ومحاور أخلاقيات البحث العلمي في علم الهندسة والتكنولوجيا.