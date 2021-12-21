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45 مستفيدًا من برنامج العيادات الاستشارية المتنقلة “ترحال” بمستشفى حفر الباطن المركزي

45 مستفيدًا من برنامج العيادات الاستشارية المتنقلة “ترحال” بمستشفى حفر الباطن المركزي

أبرز المواد

45 مستفيدًا من برنامج العيادات الاستشارية المتنقلة “ترحال” بمستشفى حفر الباطن المركزي

45 مستفيدًا من برنامج العيادات الاستشارية المتنقلة “ترحال” بمستشفى حفر الباطن المركزي
https://almnatiq.net/?p=1089373
المناطق_المنطقة الشرقية
قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفى حفر الباطن المركزي وبالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” خدمات برنامج العيادة الاستشارية المتنقلة “ترحال” لـ45 مستفيداً ، وتستهدف العيادة الوصول للحالات المصابة بأمراض الكبد، باستخدام جهاز فحص الكبد (فيبروسكان) وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة لهم.

والجدير بالذكر أن صحة حفر الباطن بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” وفريق غرس التطوعي، في محافظة حفر الباطن أطلقت أمس الاثنين حملتها التوعوية والتثقيفية تحت شعار “كبدك. تطمن عليها” والتي تستمر إلى 23 ديسمبر، وأقيمت الحملة في المجمع التجاري المكان مول والعقارية وتهدف الحملة لتوعوية وتثقيف المواطنين والمقيمين بأمراض والتهابات الكبد الفيروسية وسُبل الوقاية منها، بالإضافة لزيادة معدلات الفحص المسبق، والتعريف ببرامج وخدمات الجمعية.

 

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