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أمير منطقة جازان يطلع على جهود ومنجزات إدارتي تعليم جازان وصبيا ..صور

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أمير منطقة جازان يطلع على جهود ومنجزات إدارتي تعليم جازان وصبيا ..صور

أمير منطقة جازان يطلع على جهود ومنجزات إدارتي تعليم جازان وصبيا ..صور
https://almnatiq.net/?p=1089377
المناطق_جازان

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خلال الجلسة الأسبوعية بمنزله اليوم ، على جهود إدارتي تعليم جازان وصبيا ومنجزات الإدارتين في مجال المشروعات التعليمية بالمنطقة .

وأشار سموه في بداية الجلسة إلى الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل القيادة الرشيدة ، سائلًا الله تعالى أن يكون ذلك عونًا لتحقيق التطلعات وفقًا لرؤية المملكة 2030، داعيًا الجميع لأداء دورهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والمشاركة التنموية الفاعلة .

واستعرض مدير عام تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، الخطط الاستراتيجية لتعليم جازان حتى عام 2025 ، ومستهدفات برنامج التحول الوطني، والأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم ، وتحليل واقع تعليم جازان ومتغيرات الهندسة الرقمية ، موضحًا أن الخطة تستهدف العناصر الأكثر تأثيرًا في التعليم بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تشمل .. طلابنا وطالباتنا قادة المستقبل وصناع التغيير ، والموارد البشرية والمادية وشركاء التعليم في الأسرة والمجتمع والقطاع الخاص ، وفرص التميز والتحسين .

وأشار الدكتور أبوهادي إلى نقاط التركيز في الخطة التي تتضمن حضور مشرف في الجوائز المحلية والإقليمية ومجتمع مدرسي صحي ومخرجات تعليمية تنافسية واستقرار مالي وكفاءة إنفاق عالية وكفاءات مؤسسية واحتراف في العمل المهني ، وآلية تنفيذها .

كما تابع الحضور عرضًا مرئيًا عن منجزات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان التي تقدم من خلالها خدمات لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة ويقوم على تدريسهم 17 ألف معلم ومعلمة .

بدوره استعرض مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي الخدمات التعليمية المقدمة عبر 10 مكاتب تعليمية ، و 1273 مدرسة يدرس بها أكثر من 148 ألف طالب وطالبة ، بمشاركة أكثر من 14 ألف من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات ، مشيرًا إلى إنجاز 21 مشروعًا مدرسيًا تمت الاستفادة منها مطلع العام الدراسي الحالي فيما تم الاستغناء عن 34 مبنى تعليمي مستأجر .

وشهد اللقاء مشاركات للطالب عاصم إبراهيم الحازمي الحائز على المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة راوي الدرعية ، والطالبة ريما إبراهيم طميحي الحائزة على المركز الأول على مستوى المملكة في تحدي البرمجيات بقصيدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

 

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