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العتيبي يخطف برونزية الكاراتيه … وتأهل الرباعي السعودي لنهائي آسيا

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العتيبي يخطف برونزية الكاراتيه … وتأهل الرباعي السعودي لنهائي آسيا

العتيبي يخطف برونزية الكاراتيه … وتأهل الرباعي السعودي لنهائي آسيا
https://almnatiq.net/?p=1089388
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حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه بدر العتيبي الميدالية البرونزية لفئة الكبار لمنافسات القتال تحت وزن 60 كيلوجراماً، ليرفع رصيد المنتخب في عدد الميداليات إلى 14 ميدالية، في بطولة آسيًا (19) للناشئين والشباب والـ (17) تحت 21 سنة وللكبار بكازاخستان والتي تختتم منافساتها غداً.

وعلى ذات الصعيد؛ في إنجاز غير مسبوق تأهل 4 لاعبين من المنتخب السعودي للكاراتيه لأول مرة إلى نهائيات بطولة آسيا للكبار، حيث سيلعب اللاعب ياسر البارقي نهائي القتال تحت وزن 55، فيما سيلعب اللاعب فهد الخثعمي نهائي القتال تحت وزن 67، بينما سيلعب اللاعب سلطان الزهراني نهائي القتال تحت وزن 75، وأخيرًا يلعب طارق حامدي نهائي القتال لفوق وزن 84.

يُذكر أن المنتخب السعودي للكاراتيه سيقابل نظيره الياباني على الميدالية البرونزية في منافسات القتال الجماعي.

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