يد مصر تحرز لقب بطولة السعودية الدولية

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اختتمت اليوم منافسات بطولة السعودية الدولية الودية لكرة اليد، حيث حقق المنتخب المصري العلامة الكاملة بـ 6 نقاط بفوزه الثالث على التوالي في البطولة، إذ تفوق على المنتخب السعودي بنتيجة (31-17) في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة بالدمام، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بنتيجة (16-5).

وفي اللقاء الآخر الذي أقيم على نفس الصالة، عوض المنتخب البحريني خسارته في اللقاء الماضي أمام السعودية بفوز على منتخب المغرب بنتيجة (34-23)، بعد أن أنهى الشوط الأول بنتيجة (19-8).

يشار إلى أن البطولة تأتي ضمن تحضيرات المنتخبين السعودي والبحريني للمشاركة في البطولة الأسيوية العشرين المؤهلة إلى كأس العالم، التي تستضيفها المنطقة الشرقية نهاية الشهر القادم، واستعدادات المنتخبين المصري والمغربي للتصفيات الأفريقية.