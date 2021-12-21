مركز التحكيم الرياضي يدشن البوابة الإلكترونية الجديدة

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دشن مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور خالد بانصر، البوابة الإلكترونية الجديدة للمركز، التي تُعد بمثابة الانتقال لحوكمة القضايا إلكترونياً، ومن خلالها تُرفع طلبات الوساطة والتحكيم، والاطلاع على الأنظمة والقواعد الإجرائية واللوائح المنظمة لعمل المركز، وكذلك قائمة المحكمين، ورسوم المنازعات وكافة التفاصيل المتعلقة بها، حيث تُعد مركزًا متكاملاً لخدمة أطراف النزاع والمحكمين والمهتمين بالمركز ودوراته وورش عمله.

واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه التعديلات الجديدة على القواعد الإجرائية ولائحة الوسطاء للمركز، بعد اعتماد تعديلات النظام الأساسي للمركز من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية.

من جهته ثمن أعضاء مجلس الإدارة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اهتمامه الكبير، والدعم الذي يحظى به المركز ، والذي كان له أثره الإيجابي من نواحٍ عدة في تطوير المركز في شؤونه الإدارية والقضائية التحكيمية.