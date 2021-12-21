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بيئة الشرقية تنظم ورشة “السياحة الزراعية بين التنمية والاستدامة” في الأحساء

بيئة الشرقية تنظم ورشة “السياحة الزراعية بين التنمية والاستدامة” في الأحساء
https://almnatiq.net/?p=1089431
المناطق_المنطقة الشرقية

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء بالتعاون مع جمعية الإعلام السياحي أمس، ورشة عمل بعنوان (السياحة الزراعية بين التنمية والاستدامة)، بمشاركة العديد من المهتمين والمقبلين على العمل في مجال السياحة الزراعية، وذلك بقاعة مركز التدريب الزراعي بالأحساء.

وتطرقت الورشة إلى أسس السياحة الزراعية؛ كإصدار التراخيص اللازمة، وأهمية التنويع في المناشط الزراعية، وعدم اعتمادها على إنتاج الغذاء فقط، وتقديمها للخدمات بجودة عالية، إضافةً إلى أهمية المستوى الثقافي السياحي للمزارع أو لصاحب المزرعة، مستعرضةً أبرز الآثار البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المترتبة على السياحة الزراعية؛ أهمها توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة وإحياء الحرف اليدوية، وإبراز المنتجات المحلية والتعريف بها.

وهدفت الورشة إلى تنمية الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة، ومفاهيم السياحة الزراعية، وتطوير المزرعة وتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها ، بتمكين السياح من الاستمتاع في المزارع القائمة بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية .

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