احدث الأخبار

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا
أبرز المواد
 عبداللطيف آل الشيخ يدشّن مبادرة “تعظيم بيوت الله ” ويطلق أعمال فريق “تكاتف” النسائي بتبوك
أبرز المواد
 وزارة النقل والخدمات اللوجستية ودورها الرئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 صور| وزارة التعليم تكرم “خنساء المدينة” الشاعرة منى عائض البدراني
أبرز المواد
 تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار ” اللغة العربية والتواصل الحضاري”
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية
أبرز المواد
 بيئة الشرقية تنظم ورشة “السياحة الزراعية بين التنمية والاستدامة” في الأحساء
أبرز المواد
 مركز التحكيم الرياضي يدشن البوابة الإلكترونية الجديدة
أبرز المواد
 يد مصر تحرز لقب بطولة السعودية الدولية
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى القمُر يلتقي وزير الخارجية القمُري
أبرز المواد
 فيديو| السديس يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ويوجه رسالة لقاصدي الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الدكتور السليمان يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير
أبرز المواد
عاجل

أمر ملكي: تعيين الدكتور فالح بن عبدالله الصالح السليمان محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا

أبرز المواد
عبداللطيف آل الشيخ يدشّن مبادرة “تعظيم بيوت الله ” ويطلق أعمال فريق “تكاتف” النسائي بتبوك

عبداللطيف آل الشيخ يدشّن مبادرة “تعظيم بيوت الله ” ويطلق أعمال فريق “تكاتف” النسائي بتبوك

أبرز المواد
وزارة النقل والخدمات اللوجستية ودورها الرئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

وزارة النقل والخدمات اللوجستية ودورها الرئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

أبرز المواد
صور| وزارة التعليم تكرم “خنساء المدينة” الشاعرة منى عائض البدراني

صور| وزارة التعليم تكرم “خنساء المدينة” الشاعرة منى عائض البدراني

أبرز المواد

أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية

أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية
https://almnatiq.net/?p=1089434
المناطق_الحدود الشمالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان محافظة طريف اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وقيادات الشراكات الصناعية والتعدينية والمواطنين في جلسة سموه المسائية.

وخُصصت الجلسة لمناقشة واقع توظيف الشباب السعودي في الشركات الصناعية، ودور جامعة الحدود الشمالية في إضافة تخصصات جديدة تتوافق مع التوجه الصناعي والتعديني، إضافة إلى مناقشة مستهدفات المسؤولية الاجتماعية في المحافظة، وتعزيز برامج تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر .

ونوه سمو أمير الحدود الشمالية في مستهل الجلسة بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش.

وأشار سموه إلى أهمية تقديم جميع أوجه الدعم بهدف إلحاق أبناء وبنات المنطقة في برامج التدريب والتأهيل بما ينعكس إيجاباً على إتاحة فرص توظيفهم؛ دعماً لخطط ومستهدفات التوطين، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط منشآت القطاع الخاص في المنطقة، لافتا النظر إلى ضرورة تنظيم وتحسين سوق وبيئة العمل, وإلى مزيد من التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لخدمة أبناء المنطقة في كل من شأنه تمكين الشباب والفتيات في سوق العمل والتركيز على توليد المزيد من الوظائف، والحرص على تأهيل وتطوير الجنسين وإحلال الوظائف الحيوية والقيادية.

وأكد سموه خلال الجلسة أهمية تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية بمحافظة طريف، ونشر ثقافتها، داعياً قيادات الشركات الصناعية إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لديها، وأهمية إدراجها ضمن نشاطها وبرامجها المختلفة.

ولفت سموه النظر إلى أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع، لتقديم الملاحظات والآراء في كل وقت، وفي جميع المحافظات.

واستمع الحضور لمداخلات مديري القطاعات الحكومية والقيادات الصناعية والتعدينية ، وعدد من المواطنين و التي شملت أهم التخصصات التي تحتاجها الشراكات الصناعية، ودور جامعة الحدود الشمالية في التأهيل وإنشاء تخصصات جديدة تناسب القطاعات الصناعية والتعدينية، وأدوار وبرامج المسؤولية الاجتماعية في المحافظة .

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا
عبداللطيف آل الشيخ يدشّن مبادرة “تعظيم بيوت الله ” ويطلق أعمال فريق “تكاتف” النسائي بتبوك

عبداللطيف آل الشيخ يدشّن مبادرة “تعظيم بيوت الله ” ويطلق أعمال فريق “تكاتف” النسائي بتبوك
وزارة النقل والخدمات اللوجستية ودورها الرئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

وزارة النقل والخدمات اللوجستية ودورها الرئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements