تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار ” اللغة العربية والتواصل الحضاري”

المناطق_مكة

احتفت اليوم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار ( اللغة العربية والتواصل الحضاري ) ، وذلك في مبنى الإدارة في حي الفيصلية وافتراضياً عن بعد في الإدارات النسائية. ففي قسم البنين نظمت إدارة الإشراف التربوي ممثلة في قسم اللغة العربية احتفاء تضمن عرضا مرئيا عن مكانة اللغة العربية وأثرها في بناء السلام، والارتقاء بالحوار بين الشعوب ، بالإضافة إلى معرض مصاحب لهذه المناسبة ، استعرض فيها جوانب عديدة في اللغة ، من بينها طلاقة وفصاحة عدد من المواهب من طلاب تعليم الطائف عند التحدث باللغة العربية الفصحى ، ولوحات حائطية توضح خصائص اللغة العربية ، وشواهد على أثر اللغة العربية في التواصل الحضاري على لسان غير الناطقين بها ، بالإضافة إلى استعراض لوحات فنية ممزوجة بجمال حروف اللغة العربية مع الألوان ، بالإضافة إلى طرح تجربة ميدانية في الخط العربي قام بها أحد المعلمين لإبراز أنواع الخطوط العربية .

واستشهد المعرض بمكانة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ، الذي يعد لبنة أساسية في نشر اللغة العربية وحمايتها وتعزيز حضورها، إضافة إلى تصحيح الأخطاء الشائعة في الألفاظ والتراكيب ، وترجمة الإنتاجات المعرفية والعالمية ، ودراسة كل ما له صلة في اللغة العربية من اللهجات ، وإبراز مكانة اللغة العربية وتفعيل دورها إقليمياً وعالمياً .

وفي جانب البنات تم تدشين معرض التربية الفنية الافتراضي المصاحب للاحتفاء الذي جاء تحت مسمى “لوحات فنية بحروف عربية” مشيداً بما شاهده من إبداعات ورسوم معبره ومتحدثة عن جماليات هذه اللغة ، وذلك بتنظيم من إدارة الإشراف التربوي ( بنات ) قسمي اللغة العربية والتربية الفنية بالتشارك مع مكاتب التعليم .

وقد اشتمل الاحتفاء على عرض جدارية إلكترونية لمشاركات ما يزيد عن 700معلمة لغة غربية تحدثن فيها عن اللغة العربية، كما قدمت المشرفات المشاركات محاور حول تقنيات التواصل اللغوي والتواصل الحضاري ،المنتج اللغوي ودوره في التواصل الحضاري، عوامل وأدوات تنشيط التواصل الحضاري للغة العربية، و اختتمت المحاور بمحور لآلي اللغة العربية ).

من جانبه أكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي أهمية تفعيل اللغة العربية في الميدان التعليمي لإعداد جيل من الطلاب والطالبات يمتلكون موهبة اللغة ، للإعلاء من قيمة اللغة العربية ، واستحداث المعارف وتناقلها بكل طلاقة ، كي تكون لغة تواصلهم راقية في الحوار، وتحقق الأهداف التعليمية والوطنية .