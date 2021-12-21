احدث الأخبار

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا
أبرز المواد
 عبداللطيف آل الشيخ يدشّن مبادرة “تعظيم بيوت الله ” ويطلق أعمال فريق “تكاتف” النسائي بتبوك
أبرز المواد
 وزارة النقل والخدمات اللوجستية ودورها الرئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 صور| وزارة التعليم تكرم “خنساء المدينة” الشاعرة منى عائض البدراني
أبرز المواد
 تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار ” اللغة العربية والتواصل الحضاري”
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية
أبرز المواد
 بيئة الشرقية تنظم ورشة “السياحة الزراعية بين التنمية والاستدامة” في الأحساء
أبرز المواد
 مركز التحكيم الرياضي يدشن البوابة الإلكترونية الجديدة
أبرز المواد
 يد مصر تحرز لقب بطولة السعودية الدولية
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى القمُر يلتقي وزير الخارجية القمُري
أبرز المواد
 فيديو| السديس يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ويوجه رسالة لقاصدي الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الدكتور السليمان يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير
أبرز المواد
عاجل

أمر ملكي: تعيين الدكتور فالح بن عبدالله الصالح السليمان محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا

أبرز المواد
عبداللطيف آل الشيخ يدشّن مبادرة “تعظيم بيوت الله ” ويطلق أعمال فريق “تكاتف” النسائي بتبوك

عبداللطيف آل الشيخ يدشّن مبادرة “تعظيم بيوت الله ” ويطلق أعمال فريق “تكاتف” النسائي بتبوك

أبرز المواد
وزارة النقل والخدمات اللوجستية ودورها الرئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

وزارة النقل والخدمات اللوجستية ودورها الرئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

أبرز المواد
صور| وزارة التعليم تكرم “خنساء المدينة” الشاعرة منى عائض البدراني

صور| وزارة التعليم تكرم “خنساء المدينة” الشاعرة منى عائض البدراني

أبرز المواد

تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار ” اللغة العربية والتواصل الحضاري”

تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار ” اللغة العربية والتواصل الحضاري”
https://almnatiq.net/?p=1089437
المناطق_مكة

احتفت اليوم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار ( اللغة العربية والتواصل الحضاري ) ، وذلك في مبنى الإدارة في حي الفيصلية وافتراضياً عن بعد في الإدارات النسائية. ففي قسم البنين نظمت إدارة الإشراف التربوي ممثلة في قسم اللغة العربية احتفاء تضمن عرضا مرئيا عن مكانة اللغة العربية وأثرها في بناء السلام، والارتقاء بالحوار بين الشعوب ، بالإضافة إلى معرض مصاحب لهذه المناسبة ، استعرض فيها جوانب عديدة في اللغة ، من بينها طلاقة وفصاحة عدد من المواهب من طلاب تعليم الطائف عند التحدث باللغة العربية الفصحى ، ولوحات حائطية توضح خصائص اللغة العربية ، وشواهد على أثر اللغة العربية في التواصل الحضاري على لسان غير الناطقين بها ، بالإضافة إلى استعراض لوحات فنية ممزوجة بجمال حروف اللغة العربية مع الألوان ، بالإضافة إلى طرح تجربة ميدانية في الخط العربي قام بها أحد المعلمين لإبراز أنواع الخطوط العربية .

واستشهد المعرض بمكانة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ، الذي يعد لبنة أساسية في نشر اللغة العربية وحمايتها وتعزيز حضورها، إضافة إلى تصحيح الأخطاء الشائعة في الألفاظ والتراكيب ، وترجمة الإنتاجات المعرفية والعالمية ، ودراسة كل ما له صلة في اللغة العربية من اللهجات ، وإبراز مكانة اللغة العربية وتفعيل دورها إقليمياً وعالمياً .

وفي جانب البنات تم تدشين معرض التربية الفنية الافتراضي المصاحب للاحتفاء الذي جاء تحت مسمى  “لوحات فنية بحروف عربية” مشيداً بما شاهده من إبداعات ورسوم معبره ومتحدثة عن جماليات هذه اللغة ، وذلك بتنظيم من إدارة الإشراف التربوي ( بنات ) قسمي اللغة العربية والتربية الفنية بالتشارك مع مكاتب التعليم .

وقد اشتمل الاحتفاء على عرض جدارية إلكترونية لمشاركات ما يزيد عن 700معلمة لغة غربية تحدثن فيها عن اللغة العربية، كما قدمت المشرفات المشاركات محاور حول تقنيات التواصل اللغوي والتواصل الحضاري ،المنتج اللغوي ودوره في التواصل الحضاري، عوامل وأدوات تنشيط التواصل الحضاري للغة العربية، و اختتمت المحاور بمحور لآلي اللغة العربية ).

من جانبه أكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي أهمية تفعيل اللغة العربية في الميدان التعليمي لإعداد جيل من الطلاب والطالبات يمتلكون موهبة اللغة ، للإعلاء من قيمة اللغة العربية ، واستحداث المعارف وتناقلها بكل طلاقة ، كي تكون لغة تواصلهم راقية في الحوار، وتحقق الأهداف التعليمية والوطنية .

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا
عبداللطيف آل الشيخ يدشّن مبادرة “تعظيم بيوت الله ” ويطلق أعمال فريق “تكاتف” النسائي بتبوك

عبداللطيف آل الشيخ يدشّن مبادرة “تعظيم بيوت الله ” ويطلق أعمال فريق “تكاتف” النسائي بتبوك
وزارة النقل والخدمات اللوجستية ودورها الرئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

وزارة النقل والخدمات اللوجستية ودورها الرئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements