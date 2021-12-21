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سعود بن جلوي يكرّم الفائزين بجائزة “تعزيز” للعمل التطوعي في جدة

سعود بن جلوي يكرّم الفائزين بجائزة “تعزيز” للعمل التطوعي في جدة
https://almnatiq.net/?p=1089458
المناطق_مكة

كرّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف اليوم في جدة، الفائزين بجائزة “تعزيز” للعمل التطوعي – في دورتها الأولى لأفضل مبادرة تطوعية للعمل التطوعي، التي نظمتها جمعية الفيصلية الخيرية النسوية.

ونوه سموه بالمبادرات التطوعية التي تعزز الانتماء والولاء للوطن، وتسلط الضوء على نشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز جهود المتطوعين وعرض جهودهم وأفكارهم الإبداعية ليكونوا ملهمين لغيرهم، إلى جانب تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ودورها في تمكين العمل التطوعي، مؤكداً أهمية دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر في خدمة المجتمع.

من جانبها أشارت رئيسة الجمعية خيرية محمد نور رحيمي، إلى أن الجمعية سعت إلى إطلاق العديد من المبادرات التطوعية وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية للفترة ( 2021-2024 )، ومن تلك المبادرات تأتي جائزة ” تعزيز ” بهدف التركيز على العمل التطوعي والإسهام الفعال في تحقيق الرؤية من أجل زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%.

وأضافت أن الجمعية رصدت عدة جوائز لتحفيز ودعم المتطوعين والمبادرات الفائزة، كما سيتم تسليط الضوء على المبادرات المتميزة وتقديم الدعم والتدريب للمتطوعين لمزيد من الابتكار والإبداع والتميز.

يذكر أن جائزة “تعزيز ” تتضمن ثلاث فئات وهي: المتطوعين الأفراد، والفرق التطوعية، وبرامج المسؤولية المجتمعية، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 للوصول لمليون متطوع وبما يواكب المعيار الوطني التطوعي لبرنامج ” إدامة”.

 

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