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ورشة عمل بغرفة جازان للتعريف بمنصة ” قوى “

ورشة عمل بغرفة جازان للتعريف بمنصة ” قوى “

أبرز المواد

ورشة عمل بغرفة جازان للتعريف بمنصة ” قوى “

ورشة عمل بغرفة جازان للتعريف بمنصة ” قوى “
https://almnatiq.net/?p=1089491
المناطق_جازان

نظمت غرفة جازان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، ورشة عمل بعنوان ” التعريف بمنصة قوى “، وذلك على مسرح الغرفة بمدينة جيزان.

وعرفت ورشة العمل بالمنصة، وأسلوب التعامل معها، وأهم استخداماتها ومجالاتها، وما تقدمه للمنشآت من تحسين بيئة العمل، وأهمية المنصة لقطاع الأعمال بجازان، إلى جانب أبرز المميزات والخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة.

كما استعرضت أهم المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية واللوائح والأنظمة الخاصة بها ، ودورها في تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل إنجاز الخدمات، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.

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