ماذا يحدث عند اكتشاف سرطان القولون متأخرًا؟.. إجابة صادمة (فيديو)

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قال الدكتور عواد الذايدي، استشاري طب الأسرة والمجتمع، إنه حينما يتم اكتشاف سرطان القولون متأخرا؛ تكون الوفاة خلال أشهر.

وأوضح في تصريحات لـ برنامج الراصد، المعروض عبر الإخبارية، أن التحاليل الشاملة التي تجرى قبل اكتشاف المرض تزيد نسبة الشفاء 95%.

ووجه استشاري طب الأسرة والمجتمع، الأشخاص فوق الـ 50 عامًا، بعمل منظار، كل 3 سنوات على الأقل، حتى لا يتعرضوا للإصابة بسرطان القولون ويتمكن من أجسامهم.