رئيس جامعة الملك سعود يكرّم الطلبة الحاصلين على الجوائز و المراكز الأولى في المسابقات المختلفة على مستوى المملكة

برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر وبحضور سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمّي وسعادة عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن كناخر الدلبحي وسعادة وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة رؤى بنت محمد القفيدي ، نظمت عمادة شؤون الطلاب لقاء تكريم الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في مشاركات مختلفة المجالات على مستوى للمملكة.

شمل التكريم الفائزين من كلية التمريض و كلية الصيدلة في المسابقات المصاحبة للمؤتمر الدولي الثالث الذي أقامته الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ، الطلبة الفائزين من كلية اللغات والترجمة في مسابقة تحدي الترجمة ضمن فعاليات ملتقى الترجمة الذي أقامته هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة ، فريق مبادرة تمكين التابع لوحدة المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي الفائز في فنون المبادرات الشبابية الذي أقامته وزارة الرياضة ، فريق كن صديقي التطوعي من كلية الطب الفائز بجائزة معالي وزير الصحة للتطوع الصحي مسار المبادرات المتميزة – فئة المنظمات ، الطالب الحاصل على الجائزة الأولى في مسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات 2021 من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والمؤهل للمنافسة على جائزة هواوي على مستوى الشرق الأوسط، الطلبة الحاصلين على المركز الثالث في برنامج ديوان الابتكار وهو ضمن ١٣٠٠ فكرة من مسابقات مسك للمجتمع من كلية السنة الأولى المشتركة .

وقال معاليه في كلمة مرحباً فيها بالطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات ومهنئاً لهم هذا الإنجاز الذي تفخر به جامعة الملك سعود متمنياً لهم مزيداً من النجاحات و مستقبلاً واعداً حافلاً بالإنجازات ، كما ألقى سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية كلمة فخر وامتنان للطلبة مثمناً جهودهم ونجاهم، تلاها كلمة لسعادة عميد شؤون الطلاب قدم فيها الشكر لمعالي رئيس الجامعة وإدارة الجامعة ولعمداء الكليات على دعمهم الدائم لمشاركات الطلاب و الطالبات في المسابقات المحلية والدولية ، ثم عبّر الطلاب والطالبات بكلمات أشادوا فيها بالفخر والاعتزاز للتشجيع الذي قدمته الجامعة لهم.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الطلاب والطالبات باستلام دروع من معالي رئيس الجامعة.