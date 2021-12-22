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لأول مرة.. شؤون الحرمين تتيح تجربة محاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود

لأول مرة.. شؤون الحرمين تتيح تجربة محاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود
https://almnatiq.net/?p=1089503
المناطق ـ متابعات

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأول مرة للزوار تجربة محاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود، وذلك بمعرض عمارة الحرمين الشريفين بمنطقة القصيم.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون لمعارض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس ماهر بن منسي الزهراني: إن الرئاسة حريصة على تفعيل الواقع الافتراضي في عدد من المجالات ، منها ركن الحجر الأسود الافتراضي، الذي يتيح لمستخدميه مشاهدة الكعبة المشرفة، بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز ، ليكون المستخدم افتراضياً واقفاً أمام الركن اليماني ونظره إلى اتجاه الحجر الأسود، ويمكن مشاهدة التفاصيل ورؤية “الشذروان” وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكلٍ عام.

وأشار إلى أن الهدف من هذه التجربة أن يستمتع الزائر ويعيش التجربة بمشاهدة جمال الكعبة المشرفة افتراضياً ، بجانب ما توفره الرئاسة داخل المعرض من صور ومطبوعات تستعرض من خلالها جماليات المسجد الحرام.

من جانبه نوه مدير عام المعارض الرقمية بالرئاسة العامة ريان بن محمد المسعودي، بما يتميز به الركن من خلال التصميم بنفس الأبعاد الواقعية للحجر الأسود، وبالدقة العالية في التفاصيل، لافتاً الانتباه إلى إمكانية استخدام هذا النموذج في العديد من التطبيقات التقنية الأخرى والاستفادة منها في توعية وتثقيف قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ، كاشفاً أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وذلك لمواكبة التحول الرقمي وفق رؤية المملكة (2030).

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