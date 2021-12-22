بلدية بيشة تحتفي بأعضاء المجلس البلدي وموظفيها المتقاعدين هذا العام

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أقامت بلدية محافظة بيشة مساء الثلاثاء، بحضور محافظ المحافظة سعيد بن ناصر الطلوق، حفل الاحتفاء بأعضاء المجلس البلدي المنتهي دورتهم، إلى جانب تكريم موظفي البلدية الذين أُحيلوا للتقاعد الوظيفي، وذلك في قاعة السلام للاحتفالات.

وبدأ الحفل بآياتٍ من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس بلدية بيشة كلمته بهذه المناسبة، ثم ألقى راعي الحفل سعادة محافظ المحافظ كلمته، فكلمة رئيس المجلس البلدي بالمحافظة، ثم كلمة المُحتفى بهم والمتقاعدين، ثم أُلقيت قصيدة شعرية، تلا ذلك تكريم أعضاء المجلس البلدي والمتقاعدين.

من جهته، رحَّب رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان في مستهل كلمته بزملائه المُحتفى بهم، معربًا عن سعادته بالاحتفاء بهذه الكوكبة المميزة من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية المتقاعدين، مُقدمًا شكره وتقديره لهم جميعًا على جهودهم التي بذلوها طوال فترة عملهم بالبلدية أو في المجلس البلدي للمحافظة وإسهاماتهم في تحقيق النجاحات التي كان لها الأثر الطيب في تطوير الخدمات البلدية ودعم أعمال القطاع البلدي لخدمة المواطنين والمقيمين، مؤكدًا في سياق حديثه أن أعمالهم ومجهوداتهم تبقى شاهدةً لهم وأن ترك الوظيفة لا يعني التوقف عن البذل والعطاء بل هناك مجالات متعددة للمساهمة بالرأي والمشورة والمشاركة لخدمة الصالح العام للمحافظة.

عقب ذلك، ألقى محافظ محافظة بيشة الأستاذ سعيد بن ناصر الطلوق، كلمةً بين فيها أن تكريم أعضاء المجلس البلدي بعد انتهاء دورتهم إلى جانب المتقاعدين من موظفي بلدية المحافظة يعد تعبيراً صادقاً لمن ساهموا في النماء والتطوير لهذه المحافظة العزيزة على قلوبنا والذي نفخر جميعاً بالانتماء إليها ونتشرف بخدمتها، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها المُكرمون من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية المتقاعدين خلال سنوات عملهم، متمنياً لهم حياةً تقاعدية هانئةً ومستقرةً.

من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي للمحافظة الأستاذ ناصر مفلح سبوان في كلمته، اعتزازه وكل أعضاء المجلس الذين انتهت دورتهم في المجلس البلدي بالعمل وخدمة المحافظة أرضًا وإنساناً، موجهًا شكره لبلدية بيشة على هذه اللفتة البهية.

بدوره، أعرب المُحتَفى بهم في كلمتهم بهذه المناسبة والتي ألقاها نيابةً عنهم الأستاذ علي سعد القرني، والتي عبر فيها عن شكرهم لبلدية محافظة بيشة ولكل مديريها السابقين ومديرها الحالي، مؤكدًا في حديثه اعتزاز الجميع بهذه السنوات الممتدة من العطاء والإخلاص، راجيًا لمحافظة بيشة مزيدًا من النماء والتطور في القطاعات البلدية والتنموية.

عقب ذلك، أُلقيت قصيدة بهذه المناسبة ألقاها الشاعر منيع القرني.

وفي ختام الحفل، قام محافظ بيشة ورئيس بلدية بيشة بتكريم المُحتفى بهم أعضاء المجلس البلدي والمتقاعدين.