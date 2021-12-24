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كورونا يجتاح صفوف الفتح بـ 6 حالات قبل مواجهة الهلال

كورونا يجتاح صفوف الفتح بـ 6 حالات قبل مواجهة الهلال

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كورونا يجتاح صفوف الفتح بـ 6 حالات قبل مواجهة الهلال

كورونا يجتاح صفوف الفتح بـ 6 حالات قبل مواجهة الهلال
https://almnatiq.net/?p=1091002
المناطق_الرياض

تأزمت الأوضاع داخل فريق الفتح الأول لكرة القدم، قبل أقل من 24 ساعة على مواجهة الهلال الدورية، بإعلان النادي تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط اللاعبين ووصولها إلى 6 إصابات.

وبات البلجيكي يانييك فيريرا مدرب الفريق، في وضع لا يُحسد عليه عقب ثبوت إصابة الكرواتي إيفان سانتيني، ووفيق بوحيمد ليرفعا عدد المصابين بـ«كوفيد19» إلى 6 حالات، بعد إصابة مروان سعدان، قاسم لاجامي، حسن الحبيب وصالح النشمي رباعي الفريق في وقت سابق، هذا بالإضافة إلى خسارة خدمات البيروفي كويفا بداعي الإيقاف.

وحاول المدرب البلجيكي ترميم صفوف فريقه ولملمة أوراقه من خلال استدعاء عدداً من لاعبي فئة الشباب في النادي لسد النقص الكبير في قائمة الفريق الأول قبل مواجهة الهلال المهمة.

وتأتي أهمية مواجهة الفتح لنظيره الهلال في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من واقع نتائج الفريق الشرقي ووضعه في سلم ترتيب البطولة؛ إذ يعاني من نزيف متواصل للنقاط، حيث تعادل في الجولة الماضية على ملعبه أمام ضمك وخسر قبلها 0-1 أمام الطائي، و 0-3 أمام الاتحاد و1-3 من أبها توالياً، ويعود آخر انتصار حققه الفريق إلى الجولة الثامنة عندما فاز بثلاثية نظيفة على التعاون.

ويحتل الفتح المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم وللفريق مباراة مؤجلة أمام الفيصلي.

وجاءت إصابات كورونا لتزيد من معاناة الفريق، الذي خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين، مبكراً عقب تفريطه في التقدم أمام الاتحاد ضيفه ليخسر 3-2 في الوقت القاتل ويغادر المسابقة من دور الـ16 .

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