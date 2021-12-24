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بمواصفات خارقة.. “حارس الأجواء” طائرة سعودية الصنع على موعد مع دخول الخدمة (فيديو)

بمواصفات خارقة.. “حارس الأجواء” طائرة سعودية الصنع على موعد مع دخول الخدمة (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1091007
المناطق ـ متابعات

في خطوة تعزز  الاستقلالية الاستراتيجية، وترفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالمملكة، أعلنت السلطات المعنية عن قرب الانتهاء من الطائرة العسكرية الجديدة “حارس الأجواء”، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة بشكل رسمي في العام 2030.

 

وبحسب العربية، فإن الطائرة ستحلق بعد 7 أعوام من التجارب والبحث العلمي الدقيق، وستشارك بشكل فعال في القوات الجوية الملكية السعودية.

 

وبإمكان “حارس الأجواء” التحليق على ارتفاع يصل إلى 18 ألف قدم، لمدة 10 ساعات متواصلة، كما بإمكانها أن تحمل قنبلتين من القنابل الذكية، إضافة إلى أنها مزودة بأجهزة عالية الدقة.

حارس الأجواء، التي تعد إنجازًا جديدًا يضاف للوطن، بإمكانها أن تلتقط صورًا عالية الدقة من مسافة بعيدة جدًا بفضل الكاميرات المزودة بها، إضافة إلى ذلك فإنها مزودة بنظام تحكم ذكي، ومن الصعب جدًا الكشف عنها.

 

 

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