فيديو| رصد الأضرار الواقعة بعد سقوط المقذوف المعادي في صامطة بمنطقة جازان

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وثقت قناة الإخبارية أول فيديو من موقع سقوط المقذوف المعادي الحوثي الذي سقط على ورشة صناعية في محافظة صامطة بجازان .

وأظهر الفيديو حجم الأضرار التي خلفها المقذوف الحوثي المعادي نتيجة تناثر الشظايا.

وكان التحالف أصدر بياناً مساء أمس الجمعة أعلن فيه عن سقوط مقذوف عسكري على أحد المحال التجارية في الشارع العام بمحافظة صامطة في منطقة جازان، نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة (7) مدنيين، وهم (6) مواطنيين ومقيم من الجنسية البنجلادشية بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تضرر محلان تجاريان و(12) مركبة بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة.