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لجنة الكفاءة المالية تعلن عن إجمالي التزامات الأندية واجبة السداد وآخر موعد للوفاء بها
https://almnatiq.net/?p=1091025
المناطق_واس

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الدرجة الأولى.

وكشفت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021م،عن أنَّ إجمالي التزامات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021م قد بلغ إجماليها ما قيمته 298,844,192 ريالا، وذلك على النحو التالي:

-نادي الأهلي: 75,147,323 ريالا

-نادي الشباب: 43,268,199 ريالا

-نادي الاتحاد: 39,496,730 ريالا

-نادي النصر: 34,806,951 ريالا

-نادي الباطن: 21,397,805 ريالا

-نادي الهلال: 16,860,000 ريالٍ

-نادي الفيحاء: 15,853,923 ريالا

-نادي الاتفاق:13,238,703 ريالات

-نادي الرائد:12,450,113 ريالا

-نادي التعاون:10,723,615 ريالا

-نادي الطائي:6,554,387 ريالا

-نادي الحزم:5,885,675 ريالا

-نادي الفيصلي: 2,190,257 ريالا

-نادي أبها: 877,500 ريالٍ

-نادي ضمك:93,011 ريالا

فيما لم تسجل أي التزامات مالية حتى 30 سبتمبر 2021م على نادي الفتح.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي التزامات أندية دوري الدرجة الأولى حتى 30 سبتمبر 2021م قد بلغ إجماليها ما قيمته 81,834,717 ريال، وذلك على النحو التالي:

-نادي الوحدة:37,281,010 ريالات

-نادي العين:25,940,581 ريالا

-نادي الجبلين:3,741,781 ريالا

-نادي العروبة:2,983,059 ريالا

-نادي الخليج:2,547,028 ريالا

-نادي النهضة:2,354,735 ريالا

-نادي نجران:2,517,544 ريالا

-نادي الكوكب:1,587,666 ريالا

-نادي أحد: 1,150,852 ريالا

-نادي هجر: 652,816 ريالا

-نادي الجيل:546,575 ريالا

-نادي الساحل:372,450 ريالا

-نادي جدة:58,620 ريالا

-نادي بيشة:50,000 ريالٍ

-نادي الأخدود:50,000 ريالٍ
فيما لم تسجل أي التزامات مالية حتى 30 سبتمبر 2021م، على أندية “القادسية، العدالة، الشعلة، الدرعية، الخلود”.

وتضمنت الالتزامات المعلنة عدداً من البنود الخاصة بذلك، وهي: (ذمم دائنة “لاعبون” – ذمم دائنة “أندية رياضية” – ذمم دائنة “موظفون ومدربون” – رواتب لاعبين – رواتب موظفين ومدربين – ومستحقات قضايا صدر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بجميع أنشطة النادي، شريطة عدم جدولة أي رواتب.

وستحصل الأندية التي تستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 26 يناير 2022م.

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