كلية التقنية للبنات بعرعر تنفذ مبادرة تطورية للأسر المنتجة الناشئة بالمنطقة

المناطق - عرعر

نفذت كلية التقنية للبنات بعرعر ممثلة بوكالة شؤون التدريب أمس مبادرة بعنوان “خطوات برونزية” التي استهدفت الفتيات والأسر المنتجة الناشئة بالمنطقة .

وأوضحت منسقة الاتصال المؤسسي بالكلية الأستاذة نهى العنزي أن المبادرة تهدف إلى استغلال طاقات الأسر والأخذ بأيديهم للريادة والاستمرار في العمل وتطوير مشاريعهم والمحافظة عليها من الاندثار ، تنمية القدرات البشرية وتهيئة الشابات والاسر لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل وتنمية مهارات المواطنات للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل عالمياً، وذلك من خلال تدريبهم بورش تطويرية وأنشطة تفاعلية تبدأ بورشة مهارات التسويق والتعريف بالمنتج ، وفن تغليف المنتجات وأواني التقديمات ، والتدريب على تصميم بطاقات أعمال لصاحبات المشاريع المبتدئة وشعارات جذابة ، مؤكدة العنزي أن سلسلة الورش هي البداية لدعم فئة الأسر المنتجة في المجتمع ، والكلية ترحب بتدريب الاسر بالمهارات التي تزيد دخلهم وتطور مهاراتهم التجارية .