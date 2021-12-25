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أمانة منطقة جازان تكثّف جهودها لمعالجة التشوه البصري بمحافظة صامطة

أمانة منطقة جازان تكثّف جهودها لمعالجة التشوه البصري بمحافظة صامطة
https://almnatiq.net/?p=1091184
المناطق _ متابعات

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري الجمالي، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها.

ورفعت البلدية خلال الأسبوع الماضي 1350 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 30 حاوية نفايات، وإزالة 7 سيارات متهالكة، إضافة لمعالجة 450 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، وإصلاح 230 مترًا مربعًا من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، وصيانة 4 أعمدة إنارة.

وبيّنت البلدية أنها ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية عبر أساسيات الإصلاح المتعلقة بإصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة لمباشرة البلاغات عبر منصة بلدي، مؤكدة أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي ليتم مباشرتها ومعالجتها.

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