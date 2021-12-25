لهذه الأسباب.. السعودية قادرة على تنظيم كأس العالم

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المناطق _ متابعات

مع تزايد الاهتمام العالمي بالمنطقة العربية وتأكد قادة كرة القدم في العالم من الاهتمام الجماهيري والرسمي الكبير الذي تحظى به اللعبة في دول المنقطة، أصبح من الوارد بقوة أن تأتي بطولة كأس العالم مرة أخرى إلى المنطقة العربية بعد المونديال القطري 2022.

وتوقع الإعلامي وليد الفراج أن تنجح السعودية في جلب بطولة كأس العالم وتنظيمها خلال السنوات المقبلة، واعتبر أن توقعاته تتماشى مع تصريحات جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي أكد فيها أن السعودية مؤهلة لاستضافة المونديال.

 

وقال وليد الفراج إن السعودية تشهد تغيرات مهمة، بجانب إقامة العديد من المشاريع وضخ استثمارات هائلة، بجانب وجود رؤية 2030، والنجاح المبهر في تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية في مختلف المجالات، وكل هذا يعني أن السعودية بإمكانها تنظيم كأس العالم قريبا.

 

وكان إنفانتيو قد صرح فير وقت سابق بأن الجمهور العربي متعطش لكرة القدم وهو يستحق الأفضل، مشيرًا إلى قناعته بأن هناك دولًا عربية تستطيع تنظيم كأس العالم، مثل مصر التي نظمت كأس أمم إفريقيا بنجاح كبير، والمغرب الذي تقدم سابقًا بطلب لتنظيم مونديال 2010، بجانب السعودية، غير أنه ربط تنظيم كأس العالم في المنطقة العربية بالموافقة على إقامة البطولة كل عامين وليس كل أربع سنوات، وهو الاقتراح الذي يواجه معارضة من جانب الاتحاد الأوروبي وأندية أوروبية كبرى، ووصل الأمر بالتهديد بمقاطعة أي بطولات إضافية يفرضها الـ«فيفا».

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