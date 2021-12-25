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“الداخلية”: ضبط 15 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة خلال أسبوع

“الداخلية”: ضبط 15 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة خلال أسبوع
https://almnatiq.net/?p=1091195
المناطق _ متابعات

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود، بجميع مناطق المملكة، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة الداخلية –في بيان لها- أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 16 ديسمبر 2021م حتى 22 ديسمبر 2021م، أسفرت عن النتائج التالية:-

 

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (15076) مخالفًا، منهم (7777) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5375) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1924) مخالفًا لنظام العمل.

 

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (208) أشخاص، (64%) منهم يمنيو الجنسية، و(28%) إثيوبيو الجنسية، و(8%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (34) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

 

ثالثًا: تم ضبط (27) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

 

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (92304) وافدين مخالفين، منهم (83125) رجلاً، و(9179) امرأة.

 

خامسًا: تم إحالة (81670) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2242) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8875) مخالفًا.

 

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.، إضافة إلى التشهير به.

 

وأشارت إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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